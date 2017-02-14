Составлен рейтинг самых комфортных городов в мире

Копенгаген является самым комфортным в мире городом для жизни. Рейтинг составило международное агентство недвижимости Savills, сообщает РИА Новости, в распоряжение которого поступили соответствующие материалы. Второе и третье места в списке заняли Стокгольм и Мельбурн.

«Столица Дании, в отличие от более крупных городов, пока не может предложить разнообразную ночную жизнь или развитую развлекательную инфраструктуру. Однако следующие поколения молодых специалистов, скорее всего, отдадут ей предпочтение, так как все большую значимость для них будет иметь то влияние, которое может оказать та или иная локация на их физическое здоровье и благополучие», — пишет агентство.

К качеству городской среды относятся такие показатели, как уровень загрязнения, здравоохранение, затрачиваемое на дорогу до работы время и уровень преступности.

В прошлом году, как сообщал портал The Local, американский журнал Metropolis опубликовал список лучших городов для жизни, лидером которого стал Копенгаген. В 2013 и 2014 годах город лидировал в подобных рейтингах по версии британского журнала Monocle, писало издание Euromag.