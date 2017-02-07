Назван самый дешевый город мира для празднования Дня всех влюбленных

Прага стала самым бюджетным городом мира для празднования Дня всех влюбленных. К такому выводу пришли в немецкой компании по продаже цветов Bloomy Days. Об этом сообщается на сайте организации.

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В столице Чехии расходы на празднование Дня святого Валентина составят почти 470 долларов. В эту сумму входит стоимость дюжины красных роз, спа-процедур для двоих, похода в кино, ужина с вином в мишленовском ресторане и ночи в отеле категории 4-5 звезд.

На втором месте рейтинга из 50 позиций находится город Корк на юго-западе Ирландии. Там романтический отдых обойдется в 498 долларов. Замыкает тройку Мадрид с показателем в 543 доллара.

Четвертая строчка досталась Белфасту в Северной Ирландии (579 долларов), пятая — столице Уэльса Кардиффу (583 доллара). В первую десятку списка в порядка убывания также были включены Берлин, Вена, Брюссель, Лиссабон и Ванкувер.

По информации сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, Париж оказался наиболее популярным у россиян зарубежным городом для путешествий на 14 февраля. Внутри страны лидером в данном плане был признан Санкт-Петербург.