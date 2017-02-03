На День всех влюбленных у россиян рекордно вырос интерес к перелетам в Цюрих

Спрос российских путешественников на перелеты в швейцарский Цюрих на День всех влюбленных рекордно вырос. Об этом сообщается в пресс-релизе туристического сервиса Kayak, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 3 февраля.

Число поисковых запросов на авиабилеты в Цюрих на период с 10 по 19 февраля увеличилось на 134 процента в сравнении с аналогичным промежутком год назад.

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На втором месте по росту спроса на перелеты среди европейских направлений — популярный среди горнолыжников австрийский курорт Инсбрук (плюс 58 процентов). Замыкает тройку Милан, интерес к которому увеличился на 52 процента. Венеция (49 процентов) и София (39 процентов) заняли четвертую и пятую строчки соответственно.

Среди направлений дальнего зарубежья лидирует Тель-Авив. Перелетами в израильский город на День святого Валентина стали интересоваться на 95 процентов чаще, чем в прошлом году. В топ-5 в порядке убывания также вошли филиппинская столица Манила, Мале (Мальдивская Республика), остров Пхукет в Таиланде и город Денпасар (Бали, Индонезия).

По информации сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, наиболее востребованным у россиян городом для путешествий на 14 февраля за рубежом стал Париж, а в России — Санкт-Петербург.