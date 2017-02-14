Победительнице шоу «Голос» дали миллион на съемки клипа

В одном из отделений банка «Югра» в Москве 14 февраля состоялась церемония награждения победителя пятого сезона шоу «Голос» Дарьи Антонюк, говорится в пресс-релизе банка. Президент кредитной организации Алексей Нефедов вручил девушке сертификат номиналом 1 миллион рублей на съемки клипа.

Он отметил, что призы для участников «Голоса» стали «доброй традицией банка». «В пятом сезоне шоу мы решили сделать победителю по-настоящему полезный подарок, который поможет в реализации творческих планов и амбиций — денежный сертификат для сьемок музыкального клипа», — сказал Нефедов.

Сама Антонюк отметила, что выход первого видеоклипа станет важным шагом в профессиональной карьере.

Финал шоу «Голос» состоялся 30 декабря 2016 года. В нем приняли участие сетверо исполнителей — Александр Панайотов, Сардор Милано, Дарья Антонюк и Кайрат Примбердиев.

Дарья победила, исполнив романс «Дорогой длинною».

Банк «Югра» является спонсором проекта «Голос» с 2014 года. Традиционно банк проводит собственную церемонию награждения. В частности, Александра Воробьева и отец Фотий, победители третьего и четвертого сезонов, получили в подарок автомобили.

