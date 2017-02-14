В Мексике освистали американского рестлера с портретом Трампа на флаге

Американский рестлер Сэм Полински (Sam Polinsky) выступил на матче в Мексике в образе сторонника Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Denver Post.

В воскресенье, 12 февраля, Полински поднялся на ринг Arena Mexico с американским флагом, в центре которого изображен новый президент США. Кожу рестлера покрывал оранжевый искусственный загар, в злоупотреблении которым подозревают Трампа. Зрители встретили американца свистом и неодобрительными криками.

Против Полински, выступающего под псевдонимом Сэм Адонис, вышли мексиканские рестлеры Синяя пантера, Тритон и Трутень. Матч закончился поражением американца и его команды.

Полински утверждает, что намеренно играет отрицательную роль. «Все как у Человека-паука или Бэтмена, — объясняет он. — Нужен ужасный злодей, чтобы вызвать симпатию к героям». Рестлер считает удачей бурную реакцию зрителей на его сценический образ. «Я очень горжусь тем, что мне удается вызвать у публики настоящую ненависть», — говорит Полински.

Он заявил, что не одобряет некоторые действия Трампа, но уважает готовность президента США игнорировать общественное мнение и гнуть свою линию.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп называл приезжих из Мексики насильниками и преступниками. 25 января он подписал указ об охране государственных рубежей, который предусматривает строительство стены на южной границе США. Это отрицательно повлияло на его репутацию в Мексике.