В Ставрополе закрыли возбужденное из-за фразы «бога нет» дело

Ставропольский суд закрыл уголовное дело против блогера Виктора Краснова, возбужденное за фразу «бога нет». Об этом сообщает в среду, 15 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.

«Сегодня мировой суд Промышленного района Ставрополя прекратил уголовное дело в отношении моего подзащитного об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ) в популярной группе "ВКонтакте". Дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по заявлению самого Краснова», — пояснил он.

Сабинин отметил, что мировой судья перед вынесением решения заявил об обязательном признании блогером вины, однако тот отказался это делать.

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В марте 2016 года защите Краснова отказали в направлении в Конституционный суд (КС) запроса о проверке статьи 148 УК РФ на соответствие конституции. Адвокат утверждал, что действующая редакция статьи нарушает гарантированное основным законом право на свободу слова.

Рассмотрение дела блогера суд начал 2 марта. Поводом послужила переписка Краснова осенью 2014-го — во время спора в комментариях в одной из групп во «ВКонтакте» он отрицал существование бога и назвал Библию «сборником еврейских сказок». После этого двое участников дискуссии подали на него заявления в полицию.

После принудительной экспертизы в психиатрической больнице мужчина был признан вменяемым. Лингвисты Северо-Кавказского центра судебной экспертизы пришли к выводу, что слова Краснова не могли оскорбить человека по признаку религиозной принадлежности, но усмотрели в его словах оскорбление чувств верующих.