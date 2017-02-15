Сотня спутников помогла Индии поставить рекорд по запуску на орбиту

Индийская организация по исследованию космоса (ISRO) успешно запустила на орбиту 104 спутника на одной ракете. Об этом космическое агентство в среду, 15 февраля, сообщило на своей странице в Twitter.

Пуск ракеты-носителя PSLV-C37 состоялся по плану в 9:28 по местному времени (6:58 мск). Вывод спутников на орбиту начался через 17 минут и проходил в несколько этапов. Вся миссия длилась около получаса, а пуск ракеты транслировался в прямом эфире местными СМИ.

Одним из грузов стал индийский спутник Cartosat-2 весом около 700 килограммов. Остальные 103 объекта являются наноспутниками массой от одного до десяти килограммов. Два из них также индийского производства, тогда как остальные принадлежат США, Израилю, Казахстану, Нидерландам, Швейцарии и ОАЭ. Их общий вес составил более 1300 килограммов.

До этого момента рекорд по самому масштабному запуску спутников на одной ракете принадлежит России — 37 аппаратов. Цель запуска, по словам специалистов, вовсе не в установке нового рекорда или рекламе, а лишь в уменьшении расходов.

В конце сентября 2016 года Индия вывела на околоземную орбиту восемь спутников. Три из них принадлежат Индии, три — Алжиру, по одному — Канаде и США. Особенностью запуска является то, что спутники выводятся на две орбиты разной высоты.