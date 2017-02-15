«Победа» начала продавать билеты из регионов в Сочи и Анапу

Бюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») 15 февраля открыла продажу билетов на летние региональные рейсы в Сочи и Анапу. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пять процентов билетов до конца летнего расписания будет продано по минимальному тарифу — 999 рублей (с учетом всех такс и сборов).

В настоящее время в продаже доступны рейсы из Екатеринбурга и Перми, в ближайшее время откроют продажу билетов из Челябинска, сообщает компания. В перспективе региональная программа включит в себя около десяти направлений.

«Сейчас мы ведем переговоры с разными российскими аэропортами, и уже совсем скоро будем готовы анонсировать полную региональную программу», — сказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

28 апреля начнутся полеты в Сочи из Екатеринбурга, 7 мая — из Перми. Кроме того, с 1 июня самолеты «Победы» будут летать в Анапу из Екатеринбурга и Перми.

«"Победа" выполняет региональную программу полетов на черноморские курорты с 2015 года. И уже в первый год полетов была названа ценовым лидером юга России», — говорится в сообщении

Авиакомпания «Победа» реализует проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. В 2016 году лоукостер обслужил 4,3 миллиона пассажиров, что на 38 процентов больше позапрошлогоднего.