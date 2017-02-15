Подросток внес правку в статью Википедии и стал VIP на концерте любимой группы

Адам Бойд (Adam Boyd) из Великобритании получил место в VIP-ложе и проходку за кулисы к любимой группе благодаря одной правке, внесенной в статью об этом коллективе в Википедии. Своей историей подросток поделился в Facebook.

10 февраля он опоздал на выступление музыкантов The Sherlocks, а когда вошел в зал, понял, что вид на сцену его не устраивает. Тогда ему в голову пришла идея написать в Википедии, что он является двоюродным братом вокалиста группы и участвовал в записи ее самого первого сингла. Подросток отмечает, что в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Бойд продемонстрировал статью охране, после чего его пропустили не только в VIP-ложу, но и за кулисы к любимой группе. У него была возможность познакомиться с любимыми музыкантами за сценой, но он ей не воспользовался и просто послушал музыку у бара, рассказал подросток британскому таблоиду The Daily Mail.

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Вскоре после инцидента в статье Википедии про The Sherlocks появилась еще одна правка — о том, что к группе готовятся присоединиться президент США Дональд Трамп и герой мультфильмов Дональд Дак.

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