Для транспортировки 280-килограммовой американки понадобилось семь пожарных

Жительницу города Сиэтл (американский штат Вашингтон), которая весит около 280 килограммов, несли семеро пожарных. Женщину необходимо было доставить в больницу, пишет в четверг, 16 февраля, The Sun.

55-летняя Диана Банч (Diana Bunch) перестала помещаться на двухспальной кровати из-за своего пристрастия к нездоровой пищи, фастфуду и отсутствия физических нагрузок. Также она страдает от волдырей, язв и лимфедемы, в связи с которой у американки отекли руки и ноги. Женщине срочно понадобилась медицинская помощь и операция шунтирования желудка.

Сестра Банч два дня везла ее в больницу в Хьюстоне, оборудовав для этого заднюю часть фургона. Когда женщины прибыли в город, понадобилась помощь семи сотрудников пожарной службы, чтобы вытащить американку из автомобиля. «Если бы я знала, чтобы все это будет так сложно, я бы передумала ехать в Хьюстон», — сказала она.

Ранее в феврале стало известно, что весящая полтонны египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати, считающаяся самой тяжелой женщиной в мире, прибыла в Индию для лечения.