Опубликованы прежде неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

Издание Daily Mail опубликовало снимки с беременной голливудской актрисой Мэрилин Монро. Фотографии, ранее не демонстрировавшиеся публике, были сделаны 8 июля 1960 года в Нью-Йорке возле киностудии Fox. У Монро на них виден округлившийся живот.

По информации издания, отцом ребенка являлся не муж актрисы, драматург Артур Миллер, а французский певец и актер Ив Монтан, партнер Монро по фильму «Займемся любовью».

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Серию снимков приобрел 56-летний Тони Майклс, который был знаком с подругой и соседкой актрисы, Фридой Халл. По словам мужчины, она рассказала ему о беременности Монро. «Фрида очень гордилась этими снимками и тем, что она хранила их в секрете до конца своих дней», — заявил Майклс. Халл скончалась в 2014 году.

Майклс отметил, что актриса потеряла ребенка во время визита в больницу. Он не уточнил, произошло ли это случайно, или же Монро сделала аборт.

Актриса Мэрилин Монро погибла в 1962 году. Замужем она была трижды: за Джимом Догерти, Джо Ди Маджио и Артуром Миллером. Она также сыграла в таких фильмах, как «В джазе только девушки», «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Как выйти замуж за миллионера».