Обнаружена единственная киносъемка с Марселем Прустом

Профессор Жан-Пьер Сируа-Трахан обнаружил единственную сохранившуюся кинозапись, на которой оказался запечатлен французский писатель Марсель Пруст. Об этом пишет издание Le Monde.

Писатель попал в кадр во время свадьбы 1904 года. Отмечается, что присутствие литератора на бракосочетании дочери его друга Анри Греффюля, Элен и Армана де Грамона, графа де Гиш, было документально подтверждено ранее.

Пруст появляется на пленке на 37-й секунде.

Марсель Пруст — автор книжного цикла «В поисках утраченного времени». Анри Греффюль послужил прообразом одного из персонажей серии.