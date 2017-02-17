В Бенине борцов с культом вуду отдали под суд за убийство своих последователей

В Бенине четырех священников-борцов с культом вуду отдали под суд за предумышленное убийство. Об этом сообщает Reuters.

Все они принадлежат к секте «Святейшая церковь Иисуса Христа из Банаме», активно борющейся с местными религиозными культами. Как установило следствие, они приказали неофитам запереться в своих кельях, поджечь угли и благовония и ждать конца света, который, по их расчетам, должен был наступить 30 января 2017 года. В результате пять человек задохнулись, остальных врачам едва удалось спасти.

Лидер секты Висентия Чанвоукини (Vicentia Chanvoukini), которую ее последователи считают воплощением Господа, заявила в интервью местному радио, что умершие не являлись истинными членами ее церкви — они якобы были посланы, чтобы испытать крепость веры колеблющихся.

«Святейшая церковь Иисуса Христа из Банаме» насчитывает тысячи последователей, их можно узнать по красным лентам и повязкам. Одной из главных целей иерархи секты провозгласили очищение Бенина от представителей других религий — в первую очередь вудуистов, которые поклоняются королевским змеям в Храме Питонов в городе Уида. Несмотря на все попытки христианских миссионеров в колониальные времена искоренить древний культ, сейчас вудуизм исповедуют около 40 процентов бенинцев.