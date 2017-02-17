Екатеринбуржец в трусах прокатился на привязанном к машине бублике

Жителя Екатеринбурга задержали за катание в полуголом виде по проезжей части на привязанном к авто бублике. Его друг был за рулем машины, а еще несколько приятелей снимали это на видео. Дорожная полиция задержала и водителя, и пассажира, сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

«Сотрудникам полиции удалось установить, а впоследствии и задержать, молодых людей, которые устроили катания на бублике в центре города. Оба они жители города Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Водитель автомобиля, молодой человек 1996 года рождения, был привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажира, а его ровесник — за нахождение на проезжей части вне машины.

14 февраля телеканал «360» сообщил, что в Москве неподалеку от здания биологического факультета МГУ голый мужчина убирал лопатой снег. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили его в соцсетях.