Из московского метро исчезнут дежурные по эскалаторам

В Московском метрополитене сократят должности дежурных по эскалаторам. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

Обязанности этих специалистов перейдут к сотрудникам более широкого профиля, которые будут в экстренном порядке реагировать на нештатные ситуации. Отмечается, что такие меры должны повысить безопасность пассажиров.

Вместо должности дежурного по эскалаторам будет создана позиция слесаря-электрика.

Те сотрудники, которые занимали попавшую под сокращение ставку, пройдут курсы повышения квалификации. Их переведут на другие места, сообщили телеканалу «360» в пресс-службе подземки.