Австралийка сбросила половину своего веса благодаря приложению на телефоне

Жительница города Аделаида (Австралия) похудела на 62 килограмма после того, как начала использовать приложение для подсчета калорий. Об этом в пятницу, 17 февраля, пишет Daily Mail.

В 11 лет у Жасмин Норман (Jasmine Norman) начались гормональные проблемы с щитовидной железой и метаболизмом. С подросткового возраста австралийка страдала лишним весом, усугубляя свое состояние неправильным питанием и злоупотреблением фастфудом, пока ее вес не достиг 140 килограммов.

Норман была вынуждена скрывать свое тело под мешковатой одеждой, но, пережив вооруженное ограбление и расставание с молодым человеком, девушка поняла, что должна похудеть. Она начала использовать приложение MyFitnessPal, записывая всю потребляемую пищу. Девушка не должна была превышать норму 1,2 тысячи калорий в сутки.

Также австралийка ежедневно посещала тренажерный зал и, сбросив 50 килограммов, потратила восемь тысяч долларов на операцию по удалению лишней кожи. Теперь 24-летняя Норман старается помочь членам своей семьи и знакомым в борьбе с лишним весом. «Лучшее, что я могла бы сделать, — помочь тем, кто уверен, что не сможет похудеть. Я сама доказательство того, что вы сможете, хоть это и тяжело», — сказала она.

Ранее в феврале сообщалось, что жительница австралийского штата Виктория сбросила 54 килограмма после того, как не смогла сесть в кресло на борту самолета.