Черепаха обогнала зайца в прямом эфире Facebook

Черепаха и заяц сразились в забеге, который транслировался в прямом эфире в Facebook на странице медиакомпании Super Deluxe. Об этом сообщает Mashable.

Видеоролик с соревнованиями посмотрели более трех миллионов человек. Противостояние длилось чуть более 40 минут, и черепахе удалось прийти к финишу первой.

Заяц, который, вероятно, был напуган ажиотажем вокруг, предпочел забиться в угол и не двигаться. Черепаха же медленно шла к финишу и прямо перед ним долго не решалась пересекать победную линию.

В комментариях люди удивлялись тому, насколько захватывающей может быть столь медленная гонка. Один из юзеров признался, что проигнорировал четыре звонка от жены, потому что не мог пропустить момент победы черепахи.

Другие отмечают, что просмотр соревнований стал самой бессмысленной тратой времени.

В конце декабря американца Рашима Харрисона (Rasheem Harrison) арестовали за вооруженное ограбление, которое по его настоянию транслировалось в Facebook Live. Мужчина ворвался в магазин, продавец которого оказался местной знаменитостью с шестью с половиной тысячами подписчиков на Facebook.