Из жизни
 

Пышная шевелюра четырехмесячной британки прославила ее в сети

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В британском городе Кроул Примроус Холловей (Primrose Holloway) родилась с пышной шевелюрой на голове, которая привлекла внимание СМИ и пользователей сети. Об этом, в частности, пишет Daily Mail.

Мать ребенка 32-летняя Кейт Мэйсон (Kate Mason) вынуждена надевать на нее шапку во время выхода на улицу, чтобы не привлекать повышенное внимание прохожих. «Впервые мы узнали о густых волосах во время УЗИ еще до родов», — сказала она.

Родители девочки думали, что она потеряет свои густые волосы через какое-то время, но шевелюра продолжает расти.

В ноябре 2016 года стало известно, что проживающая в Сингапуре девочка удивила пользователей социальных сетей своей густой и объемной шевелюрой. По словам Нины Серны (Nina Serna), матери 21-месячной Хизер, когда девочке исполнилось несколько месяцев, длина ее волос составляла почти 15 сантиметров.

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