Кремль дистанцировался от обвинений Глазьева в адрес Штайнмайера

Президент России Владимир Путин не разделяет мнение своего советника Сергея Глазьева, назвавшего Франка-Вальтера Штайнмайера «соучастником нацистского путча в Киеве». Об этом в пятницу, 17 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Подобные сообщения в Twitter являются не чем иным, как выражением личной точки зрения, весьма спорной», — сказал он, комментируя запись Глазьева в социальной сети.

Песков также подчеркнул, что Путин поздравил Штайнмайера в связи с вступлением в должность президента Германии. «Направил ему телеграмму, достаточно теплую», — добавил он.

Днем ранее Глазьев прокомментировал избрание Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента Германии в своем Twitter. «Парламент Германии избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве и способствовавшего легитимизации этого неофашистского режима», — написал он.

Однако вечером 17 февраля страница Глазьева в социальной сети была недоступна.

12 февраля делегаты Федерального собрания ФРГ избрали Штайнмайера президентом страны. Его кандидатуру поддержал 931 человек (для избрания необходим 631 голос).