В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «региональное СМИ»

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко и Ольга Тимофеева внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, закрепляющий в законодательстве понятие «региональное СМИ». Соответствующий документ размещен в думской электронной базе данных, в пятницу, 17 февраля.

Законопроектом предусматривается внесение поправок в закон «О средствах массовой информации». По мнению авторов инициативы, в случае принятия документа, это позволит региональным изданиям рассчитывать на господдержку при реализации социально-значимых проектов.

Региональным СМИ будет считаться «зарегистрированное средство массовой информации, продукция которого направлена на потребителей в одном, двух или трех субъектах РФ». «Критерии соответствия средств массовой информации данным требованиям должны быть сформулированы в приказе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в зависимости от вида СМИ», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение поручений президента России Владимира Путина от 27 февраля 2016 года по итогам Межрегионального форума Общероссийского народного фронта (ОНФ), прошедшего 24 — 25 января прошлого года в Ставрополе.

Участники мероприятия обратили внимание главы государства на низкий уровень господдержки печати в регионах. «Здесь, конечно, причина в том, что в основном Роспечать, гранты, распространяются на многотиражные средства массовой информации, то есть федеральные», — объяснял один из выступающих.