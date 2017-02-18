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У московской безработной похитили 10 миллионов рублей из BMW

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В Москве из машины, за рулем которой была безработная женщина, похитили пакет с 10 миллионами рублей. Об этом сообщает в субботу, 18 февраля, ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД России.

По информации пресс-службы управления, инцидент произошел вечером 17 февраля возле дома №20 на улице Ивана Бабушкина. «Неизвестный подошел к автомашине марки BMW X6, за рулем которой была 30-летняя женщина, разбил переднее стекло, после чего похитил с пассажирского сиденья пакет с деньгами и скрылся», — пояснили в полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленника, его личность устанавливается.

7 февраля сообщалось, что неизвестные на Зеленоградской улице отобрали у мужчины сумку с 10 миллионами рублей. Как отмечалось, 46-летний потерпевший формально числится безработным, но ведет свой бизнес. Нападение произошло после того, как он снял деньги в банкомате.

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