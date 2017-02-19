Глава СБР оценил выступление сборной России на чемпионате мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов оценил выступление сборной страны на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мужская команда отработала на 90 процентов своих возможностей. Надо отметить победу в эстафетной гонке, учитывая, что у нас восемь лет не было подобных достижений», — отметил глава СБР.

«Что касается женской команды, она у нас такая, какая есть. Другой на сегодня нет», — сказал Кравцов.

Соревнования проходили с 9 до 19 февраля. Российская мужская команда завоевала золотые медали в эстафете. Кроме того, россияне стали третьими в смешанной эстафете. В общекомандном медальном зачете представители России заняли пятое место. Больше всего наград у сборной Германии (семь золотых медалей и одна серебряная).