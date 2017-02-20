В МИД Малайзии вызван посол КНДР

МИД Малайзии вызвало посла КНДР, чтобы запросить объяснения в связи с высказанными дипломатом обвинениями против властей страны. Об этом говорится на сайте ведомства.

В ходе своей пресс-конференции посол Кан Чхоль намекал, что правительству Малайзии «есть что скрывать» в деле убийства северокорейского гражданина 13 февраля, указали в МИД. Также дипломат утверждал, что Малайзия находится в «сговоре» с «внешними силами».

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Посольство было проинформировано о том, что смерть гражданина была классифицирована как внезапная и, соответственно, поэтому должны быть сделаны все необходимые исследования.

Посольству также сообщили, что после того, как расследование закончится, тело будет передан близким родственникам в соответствии с существующими малайзийскими законами и процедурами.

Малайзийское правительство обеспечило прозрачность и держало посольство в курсе событий по этому делу, поэтому правительство страны рассматривает критику со стороны посла как безосновательную. «Правительство Малайзии очень серьезно относится к какой-либо необоснованной попытку запятнать свою репутацию», — подчеркнули в МИД.

Посол Малайзии в Пхеньяне Мохамад Низан Мохамад был отозван в Куала-Лумпур для проведения консультаций. В то же время он сообщил ТАСС, что в настоящее время находится в Пхеньяне и выполняет свои обязанности.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье. По данным следствия, покушение совершили две женщины, им удалось скрыться. Существует разные версии убийства: брата корейского лидера могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в ядовитом веществе тампоном.