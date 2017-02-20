Культура
 

СМИ сообщили об ограблении режиссера «Театра.doc» таксистом

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Режиссер «Театра.doc» Виктория Кузнецова обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Об этом сообщает в понедельник, 20 февраля, РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, женщину ограбил водитель такси, в котором она ехала. Мужчина забрал у Кузнецовой пять тысяч рублей, после чего вытолкнул ее из машины.

Таксист скрылся с места происшествия. Источник отметил, что по факту заявления Кузнецовой проводится проверка.

В «Театре.doc» затруднились подтвердить «Ленте.ру» информацию об ограблении и о том, работает ли Виктория Кузнецова режиссером в учреждении. На сайте театра имя женщины нигде не упоминается.

16 января режиссер и продюсер «Театра.doc» Всеволод Лисовский заявил, что художник-акционист Петр Павленский избил одного из актеров учреждения. В тот же день директор учреждения Елена Гремина опубликовала видеозапись инцидента.

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