На юге Франции неизвестный напал с ножом на прохожих

Во французском городе Монтобан вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 февраля. Злоумышленник припарковал автомобиль, вышел из него и набросился с ножом на женщину, ранив ее в спину ниже лопатки. После этого преступник атаковал мужчину.

Сотрудники муниципальной полиции открыли огонь по нападавшему, ранив его дважды. Злоумышленник и пострадавшие прохожие доставлены в больницы.

По словам представителей местной полиции, речь не идет о террористическом акте. Преступник, вероятнее всего, страдает психическим заболеванием.

3 февраля у здания Лувра в Париже, вооруженный ножом мужчина с криками «Аллах акбар!» набросился на солдат, следивших за порядком около музея. Военнослужащие открыли по нему огонь. Нападавший получил ранение в живот и был доставлен в больницу, где его прооперировали. Легкие ранения также получил один патрульный.

Нападавшим оказался 29-летний уроженец Египта. После того как угроза его жизни миновала, мужчина был формально переведен в статус задержанного. Власти расценили атаку как покушение на теракт.