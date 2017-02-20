Гендиректора владивостокского ХК «Адмирал» арестовали

Районный суд Владивостока арестовал генерального директора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию суда.

Арест сроком на два месяца осуществлен по ходатайству следственных органов. Спокойнова подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Отмечается, что в результате этих мошеннических действий бюджету Приморского края нанесен ущерб более 100 миллионов рублей.

По этому делу также проходят жена Спокойнова — гендиректор телерадиокомпании «Новая волна» — Марина Свиридова и глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин. С декабря они находятся под стражей, а 17 февраля суд продлил им срок заключения еще на четыре месяца.