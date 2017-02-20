Госдума собралась направить 900 тысяч евро в межпарламентские организации

Госдума может заплатить более 610 тысяч евро и 330 тысяч швейцарских франков (почти 282 тысячи евро — прим. «Ленты.ру») в качестве взносов в международные парламентские организации в этом году. Сумма будет утверждена на заседании Совета Думы, следует из документа, опубликованного в понедельник, 20 февраля, на сайте нижней палаты парламента.

«Предлагается согласиться с предложением комитета по международным делам и комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками осуществлять уплату ежегодных взносов в международные парламентские структуры, производимую на основании распоряжений правительства РФ», — говорится в документе по повестке заседания Совета Думы, которое пройдет во вторник, 21 февраля.

Речь идет о взносах в Парламентскую ассамблею ОБСЕ (более 189 тысяч евро), Европейскую межпарламентскую ассамблею православия (200 тысяч евро), Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (почти 206 тысяч). В перечне также оказались Межпарламентский союз, в бюджет которого планируется направить 333 тысячи швейцарских франков, и секретариат Парламентской конференции Балтийского моря, которому полагается 18 тысяч евро. В общей сложности сумма взносов составит около 900 тысяч евро.

Материалы по теме В подсудной лавке Останется ли Россия в ЕСПЧ, не выплатив 2 миллиарда евро экс-акционерам ЮКОСа

Размер взноса в Международную федерацию библиотечных обществ и ассоциаций пока не определен, оплата будет произведена по выставленному счету, отмечается в документе.

1 декабря прошлого года сообщалось, что Россия в полном объеме оплатила взнос в Совет Европы на 2017-й, в том числе часть, предназначенную за работу в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). Конкретная сумма не называлась. Позднее стало известно, что российская делегация не будет обращаться в организацию за подтверждением своих полномочий, которых она была лишена в 2014 году из-за событий на востоке Украины и в Крыму.

В 2016 году, по данным ТАСС, ежегодный взнос России в Совет Европы должен был составить 32 миллиона евро. Москва оплатила только часть этой суммы.