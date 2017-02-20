Немецкая актриса Марика Рекк оказалась советской разведчицей

Немецкая актриса и певица венгерского происхождения Марика Рекк, согласно рассекреченным документам из архива Федеральной разведывательной службы Германии, была советской разведчицей, пишет The Guardian.

Рекк с 1940-х годов была частью агентурной сети Комитета государственной безопасности СССР (КГБ), куда артистку завербовал ее менеджер Хайнц Хоффмайстер, тогда уже сотрудничавший с Советским Союзом.

Сеть под названием «Крона» возглавлял советский разведчик Ян Черняк, получивший прозвище Человек без тени.

Муж Рекк, режиссер Георг Якоби, предположительно, также был шпионом.

Актрису разоблачили сотрудники секретной разведывательной службы Западной Германии (Организация Гелена), и соответствующая запись была впервые сделана в 1951 году.

Марика Рекк (1913-2004) начала свою карьеру во времена нацистского режима как звезда оперетты и снялась в почти 40 фильмах. Несмотря на то что актриса не снималась в пропагандистских картинах, она поддерживала связь с нацистским руководством. В наказание за это после окончания Второй мировой войны ее на два года лишили права работать.