Ученые предсказали восьми регионам России уход под воду

Восемь регионов России могут полностью оказаться под водой в течение 50 лет. К такому выводу пришли уральские ученые из лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ совместно с коллегами из нескольких институтов РАН, Франции, Германии и Японии, пишет в понедельник, 20 февраля, Znak.com.

К таким последствиям, по мнению специалистов, может привести таяние вечной мерзлоты. В зоне риска, в частности, оказались Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий округ, Красноярский край, Якутия и Республика Коми.

«По данным мониторинга на различных международных станциях, температуры вечномерзлотного слоя в Арктике за 50 лет сильно изменились. Раньше было около минус 10 градусов, к 2015 году это уже около минус 5 градусов. Когда будет плюс 1 градус, мерзлотный грунт растает и все рухнет. Через 50 лет будет уже катастрофа. Даже, возможно, быстрее, так как сейчас все процессы идут по нарастающей», — заявил заведующий лабораторией физики климата и окружающей среды УрФУ Вячеслав Захаров.

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По его словам, первыми от таяния вечной мерзлоты пострадают регионы Западной Сибири, где ее слой наиболее тонкий. «Затопит все города Ямала: Салехард, Новый Уренгой, Лабытнанги. Соответственно, вся нефтегазодобывающая инфраструктура пропадет», — добавил Захаров.

Также ученые отмечают ухудшение ситуации с концентрацией углекислого газа в атмосфере. Кандидат физико-математических наук Константин Грибанов пояснил, что нагрев атмосферы ведет к выбросу углекислых газов, в том числе из мирового океана (там их хранится почти в 100 раз больше, чем сейчас в атмосфере Земли) и болот, которые начинают гнить из-за повышения температуры.

«В атмосфере Венеры более 90 процентов — это СО2, давление углекислого там составляет около 90 земных атмосфер. Температура на этой планете около 450 градусов Цельсия, при такой температуре плавится свинец (...). Углерода на Земле практически столько же, сколько и в атмосфере Венеры, если мы выбросим весь свой углерод в атмосферу в виде углекислого газа, у нас здесь будет вторая Венера. Никакой жизни», — заключил Грибанов.

Znak.com отмечает, что в настоящее время коллектив ученых работает над созданием верифицированной модели, прогнозирующей изменения климата арктической части России на ближайшие 50 лет. Ожидается, что ее разработка будет завершена к 2020 году.