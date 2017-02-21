Итальянские инвесторы заинтересовались Донбассом

Итальянские бизнесмены отправились в Донецк и Луганск, чтобы изучить возможности инвестиций в экономику Донбасса, сообщает RT. Вице-президент культурной ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанматтео Феррари подчеркнул, что этот визит носит ознакомительный характер и призван разрядить политическую ситуацию в регионе.

«Сейчас нам нужно понять, что необходимо сделать для создания взаимовыгодного партнерства между гражданами ДНР и итальянским бизнес-сообществом, которое собирается создать в Донбассе новый рынок», — заявил Джанматтео Феррари.

В составе делегации пятеро предпринимателей из Ломбардии, которые ведут бизнес в агропродовольственном секторе. В программе поездки — посещение Донецка, где итальянцы планируют пробыть до 23 февраля. Здесь они встретятся с представителями МИД ДНР и республиканского минэкономики. Позже, по словам Феррари, будет организована аналогичная поездка в Луганск.

После произошедшего в феврале 2014 года госпереворота на Украине киевские власти потеряли контроль над частью Донбасса. После прошедшего в марте того же года референдума Крым вошел в состав России.

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014 года по итогам прошедших референдумов о независимости. В апреле того же года Киев объявил о силовой операции против республик. По данным ООН, жертвами конфликта стали более девяти тысяч человек.

