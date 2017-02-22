На заседании закса Ленобласти появился картонный депутат

Помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова («Единая Россия») принес на заседание парламента региона картонную фигуру своего начальника, передает портал 47news.ru в среду, 22 февраля.

Депутат Вадим Густов потребовал задержать помощника Петрова, после чего сотрудник аппарата закса попытался убрать изображение, однако вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль забрал его и поставил около своего кресла со словами: «Это мой Петров».

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«Теперь всем можно в таком виде приходить или только ему? И будет ли считаться голосование картонного депутата за настоящее?» — спросил лидер фракции ЛДПР областного парламента Андрей Лебедев и попросил повернуть картонную копию единоросса лицом к стене. Председатель заксобрания Сергей Бебенин предложил направить этот вопрос в комиссию по этике.

Петров не мог присутствовать на заседании, так как сломал ногу, уточняет 47news.ru.

13 февраля Владимир Петров сообщил, что разрабатывает законопроект, регулирующий деятельность колдунов и чародеев. По его мнению, люди, имеющие сверхспособности, должны лицензировать свою деятельность и отвечать за ее качество.

Незадолго до этого он пообещал выдавать сертификат на именную звезду авторам самых резонансных законопроектов.