Неизвестные в Нигерии похитили двух немецких археологов

На севере Нигерии неизвестные похитили двух немецких археологов, передает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Преступление произошло утром в среду, 22 февраля, в селении Джаджела в штате Кадуна, когда ученые занимались раскопками. Об инциденте властям сообщили местные жители.

Пока на контакт ни похитители, ни их жертвы не выходили, судьба их неизвестна. Каких-либо требований не выдвигалось.

Похищения с целью выкупа нередко происходят в некоторых районах страны, а также в нигерийских территориальных водах. Кроме того, в ряде регионов действуют исламистские террористические группировки.