В Киеве решили судьбу арки Дружбы народов

Арку Дружбы народов в Киеве сносить не будут. Об этом, как сообщает в пятницу, 24 февраля, издание «Вести», рассказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, это позволит сэкономить 200 тысяч гривен, которые пришлось бы потратить на демонтаж конструкции. Вятрович добавил, что скульптура возле арки, где двое мужчин держат серп и молот должна быть снесена в рамках закона о декоммунизации.

Всего, по словам руководителя института памяти, сейчас в украинской столице остаются 29 памятников, которые должны быть демонтированы. Речь, в частности, идет о бюсте Карла Маркса на территории фабрики Roshen и памятной доске Владимиру Ленину на станции метро «Театральная».

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О желании снести арку бывший министр Украины Евгений Нищук заявил в мае прошлого года. По его словам, на освободившемся месте можно было установить монумент участникам АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине).

Через несколько дней в киевской мэрии рассказали, что решить судьбу арки Дружбы народов можно будет только после общественного обсуждения.

Монумент был открыт на правом берегу Днепра в Киеве в 1982 году. Памятник состоит из трех элементов: арки в виде огромной радуги, бронзового изваяния двух трудящихся (украинца и русского, держащих над головой ленту с орденом Дружбы народов) и гранитной скульптурной группы, изображающей сцену Переяславской рады.