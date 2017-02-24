Harry Winston полюбовался сакурой

Ювелирно-часовой дом Harry Winston представил новые женские часы в коллекции Avenue — Avenue Classic Cherry Blossom в корпусе из белого золота, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в пятницу, 24 февраля.

На циферблате модели, выполненном из бледного зеленовато-голубого перламутра, изображены ветви цветущей сакуры. Ветви выполнены из белого золота, цветы — из 39 бриллиантов и 29 розовых сапфиров. Часы оснащены кварцевым механизмом. Дизайн корпуса серии Avenue напоминает фасад исторического салона Harry Winston на Пятой авеню в Нью-Йорке. Часы снабжены ремешком из зеленовато-синей кожи миссисипского аллигатора под цвет циферблата с застежка из белого золота, декорированной 6 бриллиантами классической огранки.

Официальная премьера модели пройдет на часовой выставке BaselWorld в марте 2017 года.

Harry Winston — производитель часов и ювелирных украшений класса люкс. Компания была основана в 1932 году, в 2007-м открыла в Женеве собственную часовую мануфактуру. В конце 2015 года Harry Winston пополнила часовую линейку Opus.