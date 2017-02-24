New Yorker анонсировал русскоязычную обложку с Путиным

Журнал New Yorker представил обложку нового номера, на котором изображен президент России Владимир Путин в образе денди в пенсне. Рядом порхает мотылек с лицом американского лидера Дональда Трампа. Анонс выпуска, который выйдет 6 марта, опубликован на сайте издания.

— The New Yorker (@NewYorker) 24 февраля 2017, 11:12

Номер посвящен отношениям двух стран и гипотетическому влиянию российской стороны на выборы президента Соединенных Штатов.

Название журнала в новом выпуске написано кириллицей. Один из подписчиков Twitter журнала отметил, что цену в таком случае следовало бы указать в рублях.

Рисунок обыгрывает обложку первого номера журнала, вышедшего в 1925 году, где тоже был изображен джентльмен в пенсне, изучающий мотылька. Этот рисунок так или иначе обыгрывается почти каждый год — обычно в феврале, ко дню рождения издания. Персонажа с картинки зовут Юстас Тилли (Eustace Tilley), он является символом New Yorker. Авторы анонса новой обложки добавили ему отчество — Владимирович.

Путин оказался на обложке New Yorker не впервые. В 2014 году, накануне Олимпиады в Сочи, вышел номер, на котором президент России был изображен в образе фигуриста.

Журнал New Yorker издается с 1925 года с периодичностью 47 номеров в год. Изначально планировался как городское СМИ, однако стал популярным за пределами Нью-Йорка. Тираж превышает миллион экземпляров.