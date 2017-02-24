Следовавший из Пятигорска в Самару автобус с паломниками опрокинулся в Волгоградской области. Как передает в четверг, 23 февраля, ТАСС, об этом сообщил представитель регионального главка МВД.

По его словам, авария произошла около 19:00 мск на автотрассе Ольховка — Камышин. «Водитель автобуса Neoplan в сложных погодных условиях (мокрая, скользкая дорога) не справился с управлением, допустил съезд на обочину, где произошло опрокидывание автобуса», — рассказал он.

В момент ДТП в салоне находился 31 паломник, трое из них с травмами средней степени тяжести были госпитализированы.

Представитель региональной администрации сообщил информагентству, что остальные путешественники остались на ночь в гостинице и пункте временного размещения в школе Ольховки, они будут обеспечены горячим питанием. Позднее за ними вышлют другой автобус.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД и оперативники, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Кроме того, следователи выясняют, «законно ли осуществлялась перевозка группы паломников из Ставропольского края в Самару».