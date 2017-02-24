ОАЭ направили Латвии ноту протеста из-за оскорбления посла в хиджабе

МИД Латвии получил ноту протеста от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за попытки сотрудников аэропорта Риги досмотреть посла королевства. Об этом сообщает в пятницу, 24 февраля, портал nra.lv.

Инцидент произошел несколько дней назад, когда в воздушную гавань прибыл новый посол ОАЭ Ханана Хальфана Обейд Али аль-Мадани (Hanana Halfana Obaida Ali al Madhani). Сотрудники аэропорта попросили ее снять хиджаб. Дипломат сообщила, что готова сделать это только в присутствии женщин и в отдельном помещении, однако такую возможность ей не предоставили.

Как пишет издание, после этого часть сотрудников позволила себе оскорбительные комментарии в отношении посла. В ОАЭ сочли произошедшее неуважением к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету.

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В настоящее время МИД изучает обстоятельства произошедшего. Пресс-секретарь ведомства Раймондс Янсонс сообщил ТАСС, что инцидент завершился благополучно, посол добралась до своей резиденции в Риге.

По его словам, в Министерство транспорта и аэропорт были направлены сообщения о необходимости создания помещения для досмотра, которое не будет просматриваться другими пассажирами и сотрудниками.

Ханана Хальфана Обейд Али аль-Мадани стала первым послом-резидентом ОАЭ в Латвии. Открытие дипмиссии королевства в Риге состоится в ближайшее время.