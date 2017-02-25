Власти Египта назвали дату увеличения визового сбора

Визовый сбор при посещении Египта увеличится с 25 до 60 долларов США с 1 июля 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, распространенное министерством туризма республики.

В ведомстве уточнили, что решение о повышение визового сбора для посещающих Египет туристов вступит в силу не 1 марта, а четырьмя месяцами позже. Дату 1 марта называли некоторые СМИ, ссылаясь на уведомление, направленное в египетские аэропорты.

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Как отмечает агентство, решение Каира о повышении визового сбора вызвало в туристическом секторе страны неоднозначную реакцию. Ряд опрошенных экспертов и функционеров охарактеризовали его как поспешное, отметив, что оно не позволит туристическим компаниям своевременно принять меры.

Местные СМИ сообщили о том, что египетские депутаты и турсектор попытаются добиться отсрочки введения новых тарифов.

В начале февраля сообщалось, что власти Египта намерены пересмотреть законодательную базу всех структур, задействованных в туристической сфере, и привести ее в соответствие с мировыми стандартами туриндустрии. В частности, руководство страны рассматривало вопрос «развития механизмов использования электронных въездных виз в Египет». Также предлагалось определить возможности присоединения республики к политике открытого неба с целью «стимулирования полетов в страну частных авиакомпаний».

До этого стало известно, что поток путешественников в Египет в 2016 году упал почти на 50 процентов.