ВКС России планируют получить в 2017 году около 140 вертолетов

Российская армия планирует получить в 2017 году около 160 вертолетов. Об этом журналистам сообщил главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев, передает ТАСС.

«Около 140 самолетов и вертолетов должно поступить в ВКС в этом году. Плюс еще морская авиация, поэтому всего около 160 единиц новой техники», заявил Бондарев.

По словам главкома, все части ВКС укомплектованы техникой полностью. Доля новой составляет около 55 процентов. «Мы продолжаем закупки, продолжаем ее получать. Заводы вышли на проектную мощность, и проблем с поставкой техники я сегодня не вижу», — сообщил он.

В 2016 году ВКС получили 139 новых летательных аппаратов.