Группа «Бригадный подряд» попала в ДТП

Музыканты петербургской панк-группы «Бригадный подряд» попали в ДТП в Удмуртии. 24 февраля их микроавтобус врезался в фуру, сообщает «Водитель Петербурга».

По информации портала, авария произошла на трассе Ижевск — Ува, когда коллектив направлялся на очередной концерт в рамках гастрольного тура.

Как рассказал директор группы Илья Золотухин, участники ДТП отделались ушибами, однако микроавтобус получил сильные повреждения и восстановлению не подлежит.

Несмотря на инцидент, гастроли идут по расписанию. «Была нанята машина, все продолжается, punks not dead и все дела!», — отметил представитель «Бригадного подряда».

В феврале 2012 года группа попала в дорожно-транспортное происшествие с грузовиком в Саратовской области. Трех членов коллектива тогда госпитализировали.

«Бригадный подряд» был сформирован в 1980-х. С того времени музыканты записали два десятка студийных альбомов. В группе сейчас четверо участников.