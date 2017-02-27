Песков призвал США внимательнее оценивать ситуацию на Украине

Американским властям необходимо быть более внимательными при изучении и оценке ситуации на юго-востоке Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 27 февраля.

«Сами наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали, что источником провокационных действий являются ВСУ», — заявил Песков, комментируя призыв США, адресованный в том числе и России, обеспечить работу миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины.

Накануне, 26 февраля США обвинили ополченцев Донбасса в нарушении режима прекращения огня. В заявлении Госдепартамента осуждалось произошедшее за несколько дней до этого «нападение на Специальную наблюдательную миссию ОБСЕ». «Мы призываем Россию и сепаратистские силы, которые она поддерживает, немедленно прекратить нарушать режим прекращения огня, вывести все тяжелое оружие и обеспечить наблюдателям ОБСЕ полный и беспрепятственный доступ», — подчеркнули в Вашингтоне.

Очередной обострение ситуации началось в Донбассе в конце января после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались перейти в наступление.

