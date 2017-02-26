Госдеп обвинил ополченцев Донбасса в несоблюдении режима прекращения огня

США обвинили ополченцев Донбасса в том, что они не соблюдают режим прекращения огня. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

«Соединенные Штаты внимательно следят за растущим насилием в восточной части Украины в последние недели и продолжающимся отказом российско-сепаратистских сил соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный минскими соглашениями», — говорится в комментарии.

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Госдеп осудил произошедшее в пятницу, 24 февраля, «нападение на Специальную наблюдательную миссию ОБСЕ» и «захват беспилотного аппарата», принадлежащего ей.

«Крайне важно, чтобы эти силы прекратили свои нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе на Донецкую фильтровальную станцию. Мы призываем Россию и сепаратистские сил, которых она поддерживает, немедленно прекратить нарушать режим прекращением огня, вывести все тяжелое оружие и обеспечить наблюдателям ОБСЕ полный и беспрепятственный доступ», — подчеркивается в сообщении ведомства.

В конце января в Донбассе началось обострение ситуации. Это произошло после попытки украинских вооруженных сил перейти в наступление. Бои под Авдеевкой оказались самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В последние дни произошел конфликт вокруг Донецкой фильтровальной станции. В ночь на субботу, 25 февраля, украинские бойцы из радикальных националистических подразделений захватили предприятие. На следующий день военное руководство Украины добилось удаления радикалов со станции.