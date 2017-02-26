Украинские ремонтные бригады допустят на Донецкую фильтровальную станцию

На Донецкую фильтровальную станцию, поврежденную в результате обстрела, будут допущены украинские ремонтные бригады. Об этом, как передает источник «Интерфакса», была достигнута договоренность в ходе инициированной ОБСЕ видеоконференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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«Из конструктивных моментов, что, вроде, как бы договорились о допуске украинских ремонтных бригад на Донецкую фильтровальную станцию. Но когда это произойдет еще неизвестно», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе видеоконференции «очень остро звучал вопрос» о недопустимости повреждений и обстрелов таких жизненно важных объектов инфраструктуры.

В ночь на субботу, 25 февраля, украинские бойцы из радикальных националистических подразделений захватили Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). С захваченной территории, как заявили в Донецке, они ведут стрельбу по позициям ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики, а также по жилым районам Ясиноватой и села Спартак.

Из-за обстрелов станция прекратила работу. Компания «Вода Донбасса» заявила об эвакуации персонала.

ДФС частично снабжает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, которые находятся под контролем украинских военных. Кроме того, станция обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой, поселков Васильевка и Спартак, находящихся под контролем ДНР.