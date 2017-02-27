Ирландка отправится в трехмесячный круиз благодаря снимку монахов

Экскурсовод из Дублина Циара Флинн (Ciara Flynn) получила временную работу туристического блогера в круизной компании Royal Caribbean Cruises Ltd. Об этом сообщает портал Tech Times.

Жительницу Ирландии приняли на эту должность после победы в организованном Royal Caribbean конкурсе на лучшее фото, посвященное путешествиям. Флинн обошла своих соперников благодаря снимку двух монахов в Катманду.

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Теперь ирландка три месяца будет бесплатно путешествовать на борту трех круизных судов Royal Caribbean. Ее маршрут пройдет через три океана. Флинн побывает в США, ряде стран Карибского бассейна и Азии.

Компания возьмет на себя расходы по проживанию, питанию, перелетам, развлечениям и другие траты женщины. Кроме того, Флинн получит вознаграждение в сумме 3,7 тысячи долларов.

Ирландке в обмен на это придется каждый день во время путешествия размещать в Instagram три снимка и принять участие по меньшей мере в трех экскурсиях во время остановки судов. Она также должна будет описывать в соцсети впечатления от круиза.

Royal Caribbean запустила конкурс на эту должность в январе. Хотя в соревновании могли принимать участие только жители Великобритании и Ирландии, свои фото предоставили почти 350 тысяч человек из разных стран мира.

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