Глава Санкт-Петербургской биржи рассказал о начале торгов фьючерсами на ESPO

Санкт-Петербургская международная торговая сырьевая биржа (СПбМТСБ) может начать торги фьючерсами на нефть ESPO в 2017 году. Об этом сообщил глава биржи Алексей Рыбников в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, передает RNS.

«Планы [по запуску торгов] сохраняются. Весной-летом только начнем обсуждать сроки запуска. В этом году возможно, но мы пока не очень ломаем голову над этим», — сказал Рыбников.

По его словам, предстоит принять решение, будет ли фьючерс на ESPO торговаться как отдельный контракт или как дифференциал к фьючерсу Urals.

Рыбников также уточнил, что основной задачей сейчас является доработка механизма экспортных торгов фьючерсами на нефть Urals.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) запустила торги фьючерсами на нефть Urals 29 ноября 2016 года. Ожидается, что активные торги фьючерсами на Urals начнутся в течение полутора лет. По словам замглавы Минэнерго Кирилла Молодцова, объем торгов нефтью Urals на площадке может вырасти более чем до 70 миллионов тонн в год, в том числе не только за счет поставок в направлении порта Приморск, но и в направлении Новороссийска.

