Орешкин призвал ВЭБ «расколдовать» проектное финансирование

Проектное финансирование в России находится в «заколдованном круге». Такое мнение, как передает Rambler News Service, высказал министр экономического развития Максим Орешкин на инвестиционном форуме в Сочи.

«У нас банки говорят, что нет проектов, поэтому мы ничего не финансируем. Компании говорят: зачем нам проекты подготавливать, все равно никакого финансирования не получим. Это заколдованный круг, его нужно разрывать», — пояснил чиновник.

Он выразил надежду на то, что Внешэкономбанк (ВЭБ) возьмет на себя лидирующую роль в перезапуске этого механизма.

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Ранее 27 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ВЭБ может принимать участие в программе проектного финансирования. «Нужно создать на базе институтов развития и, прежде всего, ВЭБа, фабрику проектного финансирования», — сказал глава правительства.

По его словам, финансирование проектов должно быть построено с привлечением ресурсов сторонних инвесторов на принципах синдикации. При этом риски изменения процентных ставок в будущем должно взять на себя государство.