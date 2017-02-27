В Москве прокомментировали поставки оружия иракским властям и курдам

Российское оружие, поставляемое правительству Ирака и иракским курдам, повышает их боеспособность в борьбе с группировкой «Исламское государство». Об этом, как передает «Интерфакс», заявил замминистра иностранных дел Михаил Богданов, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку.

Богданов отметил, что Россия «плотно взаимодействует с иракцами в борьбе с ИГИЛ как, собственно, в Ираке, так и в соседней Сирии». В частности, в рамках решения этой задачи функционирует четырехсторонний информационный центр, развернутый в Багдаде.

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Официальный Багдад с 2012 года покупает крупные партии российского оружия, причем как нового, так и из наличия Минобороны России. В частности, Ирак получил 13 штурмовиков Су-25, 28 вертолетов Ми-35М, 15 вертолетов Ми-28НЭ (страна выступила стартовым заказчиком этих машин), некоторое количество вертолетов семейства Ми-17, ПЗРК «Игла-С», 48 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», 12 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», танки Т-72Б со складов Минобороны, а также большое количество боеприпасов, инженерной техники и стрелкового вооружения.

О поставках вооружений в автономный иракский Курдистан, ведущихся с конца 2015 года, известно существенно меньше. Сообщалось о передаче пяти зенитных артустановок ЗУ-23-2 и большой партии боеприпасов.

В марте 2016 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что не располагает информацией о таких поставках. В январе 2016 года постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что прямых поставок оружия иракским курдам не ведется — «они получают его от иракского центрального правительства».