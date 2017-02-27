Минспорт пообещал выделить 750 миллионов рублей на ГЧП-проекты

На поддержку проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере спорта будет направлено 750 миллионов рублей бюджетных средств в 2018-2020 годах. О этом сообщил министр спорта Павел Колобков на Сочинском инвестиционном форуме, передает Rambler News Service.

«Нами впервые в отечественной практике проработан механизм выделения субсидий из федерального бюджета через бюджеты субъектов для частного партнерства», — сказал он. Колобков уточнил, что господдержка позволит заключить порядка двух десятков соглашений по проектам ГЧП.

Перечень объектов для софинансирования, по его словам, будет сформирован к маю 2017 года. Чиновник также отметил, что в настоящее время строятся в рамках механизма ГЧП 23 спортивных объекта, в 2014 году их было 12.

Колобков также рассказал, что расходы на содержание построенных к чемпионату мира по футболу стадионов превысят два миллиарда рублей, передает ТАСС. В любом случае эти деньги пойдут из расходов спортивной отрасли, независимо от источника — федеральный, региональный или привлеченный бюджет, добавил он.