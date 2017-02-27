В Великобритании открылся отель «Виагра»

В британском городе Блэкпул (графство Ланкашир) начал работу отель «Виагра». Слоган отеля звучит как: «Мы задержим вас на всю ночь». Отмечается, что к услугам гостей здесь представлены 29 номеров. Об этом сообщает Independent.

По данным издания, ранее гостиница носила имя Vidella, однако владельцы решили провести ребрендинг, чтобы подчеркнуть ее бюджетность. Хозяин отеля Нил Маршалл (Neil Marshall) рассказал, что новое имя также поможет выделиться на фоне других объектов размещения в Блэкпуле и привлечет новых гостей.

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При этом другие жители города высказались против переименования гостиницы. По словам одного из членов совета города, Блэкпул всегда славился как семейный курорт, а «Виагра» может испортить его репутацию. Также против нового названия выступила президент туристической организации города Клэр Смит.

Представитель компании Pfizer, которой принадлежит бренд «Виагра» подчеркнул, что фирма не поддерживает использования названия препарата таким образом и будет принимать соответствующие меры.