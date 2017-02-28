В Киеве активисты сорвали с госучреждений флаги Евросоюза

В столице Украины группа молодых людей в балаклавах сорвала со зданий государственных учреждений и растоптала флаги Евросоюза. Видео опубликовано на YouTube-канале «Провокатор».

«Украина — не колония ЕС», — написали активисты в комментариях к ролику. Они заявили, что Евросоюз относится к Украине как к сырьевому придатку и в самые тяжелые для страны времена оставил ее без помощи. Также активисты отметили, что европейское сообщество осудило торговую блокаду Донбасса и поддержало план кабинета министров по интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее во вторник сообщалось, что в Виннице украинские радикалы растоптали и сожгли флаг России. Организаторы акции заявили, что таким образом решили напомнить об «аннексии» Крыма.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором жители региона проголосовали за присоединение к РФ. Украина и ряд других стран не признают результаты плебисцита. В Москве настаивают на том, что воссоединение прошло в соответствии с международным правом и указывают на то, что вопрос о статусе полуострова закрыт.